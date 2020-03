Roemeense verdachten dwongen tien jonge vrouwen tot prostitutie in Arnhem, Nijmegen en Ede

Milieuzone Arnhem kassa voor het Rijk: 1,1 miljoen euro aan boetes

7:01 ARNHEM - De milieuzone in Arnhem is een melkkoe voor het Rijk. In een jaar tijd heeft de zone omgerekend ruim 1,1 miljoen euro aan boetes opgebracht. Dat valt op te maken uit het aantal vuile diesels die ondanks een verbod toch dagelijks over de Arnhemse centrumring rijden.