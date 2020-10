Roetveegpiet bij intocht in centrum Arnhem staat op een zijspoor: ‘Kans voorbij laten gaan’

Burgemees­ter Marcouch van Arnhem ziet geen draagvlak voor nieuwe ‘Grijze Piet’: ruim baan voor Sint met roetveeg­pie­ten

12 oktober ARNHEM - Burgemeester Marcouch van Arnhem ziet geen heil in Grijze in plaats van Zwarte Piet bij toekomstige intochten van Sint. Hij constateert dat er geen draagvlak meer is voor een optocht in de binnenstad van de Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz.