Rokende vrachtwagen zorgt voor file op de Pleijroute in Arnhem

De brandweer werd rond 13.35 uur opgeroepen. Het is nog niet duidelijk of er echt sprake was van brand of van een technisch mankement, zoals bijvoorbeeld een vastgelopen rem.



Onder de vrachtwagen kwam wel veel rook vandaan. De brandweer kwam met spoed ter plaatse , alsmede de politie en Rijkswaterstaat.



Rond 14.30 uur stond er een file van vier kilometer met forse vertraging vanaf de A325 in de richting van het Velperbroekcircuit. De rechterrijstrook was enige tijd afgesloten om de vrachtwagen te kunnen bergen. Ook verkeer in de andere rijrichting stond enige tijd in de file.