Rolstoelbus gestolen uit Arnhem: 'Breng hem terug, dan hebben we het nergens meer over'

ARNHEM - Jitty Spel zit noodgedwongen thuis in Arnhem. In de nacht van maandag op dinsdag is haar rolstoelbus gestolen en nu kan ze praktisch nergens meer heen. ,,Ze hebben me mijn vrijheid ontnomen.’’

Haar man Frank kon zijn ogen niet geloven toen hij dinsdagmorgen, zoals hij elke ochtend doet, de fietsen buiten zette bij hun huis aan de Meester P.S. Gerbrandysingel. Na twee keer kijken was er desondanks maar één conclusie mogelijk: de rolstoelbus van zijn vrouw was weg. ,,Hij kwam roepend naar boven. 'Jitty, Jitty, je bus is weg!' Vanaf dat moment zijn we alleen nog maar aan het regelen en bellen. Ik kan gewoon niet zonder’’, zegt Spel, die een fulltime baan heeft bij woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem.

'Aan huis gekluisterd'

Ze was in eerste instantie compleet 'flabbergasted' door de diefstal. En hoewel ze zegt dat het nu 'wel weer gaat', kan ze haar tranen niet bedwingen. ,,Ze hebben me eigenlijk mijn benen ontnomen, me van mijn vrijheid beroofd. Elke sociale beweging is nu onmogelijk. Ik kan niet naar mijn werk, naar mijn dochter of naar familie in Brabant. Ik ben zo ongeveer aan huis gekluisterd.’’

Een rolstoeltaxi biedt volgens de Arnhemse geen soelaas. Haar beperking zou te ernstig zijn om alleen met een chauffeur onderweg te zijn. Spel is spastisch en lijdt aan hyperventilatie en paniekaanvallen. ,,Mijn man rijdt heel rustig met mij en als er onderweg iets gebeurt, kan hij me helpen. Dat ligt met een taxichauffeur heel anders. Als het weer het toelaat en ik me goed voel, dan kan ik nog wel in mijn rolstoel naar mijn werk. Dan ben ik een kwartier onderweg.’’

Quote Ik hoop dat degene die hier achter zit mijn bus weer voor mijn huis parkeert. Klein briefje met sorry achter de ruit, dan hebben we het verder nergens meer over Jitty Spel

Spel weet dat het waarschijnlijk tevergeefs is, maar ze hoopt tegen beter weten in dat de dader spijt krijgt. ,,Ik ben gevangen in mijn eigen huis. Ik kan er lang of kort over praten, maar dit voelt gewoon klote. Ik hoop dat degene die hier achter zit mijn bus weer voor mijn huis parkeert. Klein briefje met sorry achter de ruit, dan hebben we het verder nergens meer over.’’

Buurtonderzoek

De Arnhemse, volledig van haar rolstoel afhankelijk, gaat dinsdagmiddag nog zelf de wijk in om te horen of buren mogelijk iets hebben gemerkt van de diefstal. Op straat zijn volgens haar op het oog geen sporen - van bijvoorbeeld glas - te zien.

De bus is overigens geen eigendom van Spel. Ze heeft hem in bruikleen van de gemeente Arnhem. De twee jaar oude grijze Mercedes, met kenteken VP-978-K, is de vervanger van een eerder vervoersmiddel dat werd afgekeurd. Spel is in afwachting van een nieuwere bus. Of en wanneer die komt, is nog onduidelijk.