Rolstoelgebruikers in Arnhem klagen over slecht materiaal en beroerde service

In een reactie op de klachten van Hoogeland liet het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG) weten ook klachten te hebben ontvangen van rolstoelgebruikers uit Arnhem-Noord.



Begin dit jaar ging Arnhem in zee met twee leveranciers: Medipoint voor Arnhem-Zuid en HMC in Arnhem-Noord. Inwoners van Arnhem-Noord die jarenlang klant waren van Medipoint moesten overstappen naar HMC. Dit bedrijf is nu verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van 1717 hulpmiddelen. Medipoint voor 1689 hulpmiddelen in Arnhem-Zuid.



Bewoners van een complex van zorgaanbieder Siza aan de Römerselaan in Arnhem hebben inmiddels een officiële klacht ingediend tegen HMC. Volgens hun begeleider worden afspraken niet nagekomen, er wordt niet teruggebeld, monteurs komen niet opdagen of beschikken niet over reserveonderdelen.