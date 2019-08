Ron Baars protesteert dagelijks tegen het boerkaverbod

Baars (60) is niet per se voor gezichtsbedekkende kleding, vertelt hij, maar hij vindt dat iedereen zich zo moet kunnen kleden als hij of zij wil. Zeker als het om geloofsredenen is. ,,Aanleiding is een voorval dat ik meemaakte hier in het station. Ik was erbij toen een vrouw in nikab werd lastig gevallen door een ouder stel. Dat ze daar niet mocht zitten en op moest rotten. Alles in mezelf verzette zich daartegen.”