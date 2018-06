Ron König wordt waarnemend burgemeester in Deventer

Feestje voor geslaagden, herkansing voor de rest

7:58 ARNHEM - Enthousiasme op het Dorenweerd college in Doorwerth, waar de geslaagde leerlingen gisteren feestelijk werden ontvangen. Het was voor de eindexamenscholieren in Arnhem en de omgeving de hele dag wachten op dat ene verlossende telefoontje: geslaagd, of een herkansing?