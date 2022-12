Rondreizend ijsbaantje strijkt neer in Klarendalse speeltuin De Leuke Linde

ARNHEM - De kunststof ijsbaan is deze week neergestreken in speeltuin De Leuke Linde in Klarendal. De gevels van de Agnietenstraat en molen De Kroon op de achtergrond maken het oud-Hollandse plaatje helemaal af.

Het ijsbaantje reist heel Arnhem door. ,,Deze week was De Leuke Linde aan de beurt”, zegt vrijwilligster Wendy van de Ven. Op woensdagmiddag krabbelen veel kinderen uit de buurt op het baantje. Zij mogen allemaal gratis het ‘ijs’ op.

‘Het zijn puzzelstukjes van plastic’

Tussen aanhalingstekens, want het is geen echt ijs waar de kinderen op schaatsen. ,,Het zijn puzzelstukjes van plastic”, weet Sude (9) uit Presikhaaf. Twee weken geleden heeft ze voor het eerst in haar wijk geschaatst op het krabbelbaantje. Dat smaakte naar meer. ,,Nu ben ik hier met vriendinnen”, zegt ze.

Omdat het nog geen vakantie is, hebben de vrijwilligers van De Leuke Linde scholen in de wijk uitgenodigd. Honderden kinderen maken daardoor kennis met de baan in de speeltuin. ,,En ‘s avonds komen de oudere kinderen. Afgelopen maandag was er discoschaatsen”, vertelt Van de Ven.

Jeffrey Storteboom is al wat langer vrijwilliger. Het is de tweede keer dat de schaatsbaan neerstrijkt in De Leuke Linde. ,,Vorig jaar werd de baan geïntroduceerd om kinderen in Arnhem tijdens de coronatijd toch een leuke tijd te geven. Dat beviel goed. Wij hebben de schaatsbaan nu in de week voor de kerstvakantie. Over een jaar zijn we in januari aan de beurt”, weet Storteboom.

Ook kerstmarkt in De Leuke Linde

Het is niet het enige dat er deze woensdag te doen is in de Klarendalse speeltuin. Vrijwilligers zijn druk bezig met het opzetten van de kerstmarkt die woensdagmiddag en -avond wordt gehouden.

De krabbelbaan werd dit jaar half november voor het eerst opgezet in de wijk Schuytgraaf. Daarna ging de baan naar het Spijkerkwartier, de Geitenkamp, Presikhaaf en De Laar. Tijdens de kerstvakantie ligt de baan in de opslag. Achtereenvolgend Rijkerswoerd en Malburgen sluiten in het nieuwe jaar het ‘schaatsseizoen’ af.

