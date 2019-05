Rondtrekkende criminele bende uit Wit-Rusland opgepakt in Arnhem

Arnhemmer vecht boete voor dump huisvuil aan bij hoogste rechter: ‘Ik heb 100 procent gelijk’

18:03 ARNHEM - De Raad van State in Den Haag buigt zich volgende week over het illegaal storten van huisvuil in Arnhem-Zuid. Arnhemmer Pawel Niemazewski kreeg daarvoor een boete, maar die vecht hij aan bij de hoogste rechter van het land. ,,Dat afval was helemaal niet van mij.”