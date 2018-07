Rosendaelsche club nodigt Justin Timberlake uit voor Arnhems potje golf

Het bestuur van de bijna 125-jarige golfclub heeft de Amerikaanse artiest uitgenodigd om zijn fanatieke hobby ook op Arnhemse grond te bedrijven, als hij toch in de stad is.



,,Ons aanbod om te spelen op onze prachtige golfbaan blijft staan tot en met augustus. U moet er maar van genieten als u toch hier bent’’, luidt vrij vertaald de boodschap die vice-voorzitter Lars-Peter Reumer naar de artiest en diens management stuurde via social medium Twitter.



Timberlake staat vrijdag 24 augustus in GelreDome en daags erna in Ziggodome in Amsterdam. In die laatste muziekhal treedt hij ook een maand eerder, op 15 juli, op.