Roy is al vier dagen lang aan het darten in Arnhems café tegen kinderkanker, het wereldrecord is er bijna

Hij beweegt traag, hij heeft wallen onder zijn ogen en praat langzaam. Toch vinden zijn pijlen nog steeds het dartbord in café de Schutterberg in Arnhem. Vlak naast de plek waarvan hij zijn darts gooit, hangt een groot scherm: nog 1 dag en 14 uur gooien. Zaterdag heeft hij de 100 uren non-stop darten volbracht. Afgelopen dinsdag begon hij.

Dochter van vrienden werd ziek

Hij doet het om in dat boek te komen. The Guiness Book of World Records. Daarvoor moet hij een heel logboek bijhouden. En hij wordt gefilmd, zodat hij kan bewijzen dat hij echt heeft gedaan. Maar de grootste motivatie is het kindje van goede vrienden. ,,Ze werd twee jaar geleden erg ziek en werd behandeld in het Prinses Máxima Centrum. Ze is inmiddels genezen, maar donaties zijn belangrijk. De eerste pijlen heb ik tegen haar mogen gooien.’’