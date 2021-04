Ruben Chi zit in zijn vrije tijd zo min mogelijk achter het beeldscherm: ‘Laat mij maar lekker hardlopen en buiten zijn’

U leest graag?

,,Lezen, openstaan voor verhalen, luisteren naar de mensen om me heen. Allemaal dingen waar ik tot voor kort minder tijd voor nam. Dit boek is een autobiografie van Miles Davis, over tegenvallers, obstakels en over hoe je hiermee om kunt gaan. Interessant voor mijn werk. Ik merk dat lezen en luisteren naar wat anderen vertellen, me nieuwe waarden oplevert en andere perspectieven geeft. Voorheen was ik meer met mezelf bezig, nu wil ik horen hoe andere mensen deze crisisperiode doorkomen. Uiteindelijk brengt deze open houding me dichter bij mezelf, en dat doet me goed.’’