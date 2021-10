Ruim 120 bekeuringen uitgeschreven bij grote controle in Spijkerkwartier Arnhem

‘Stormloop’ bij prikbus voor coronavac­cin: ‘Ik had andere zaken aan mijn hoofd, daarom heb ik het prikken steeds uitgesteld’

14 oktober ARNHEM - Het is donderdag druk bij de prikbus aan het Velperplein in Arnhem. Sinds een QR-code verplicht is bij onder meer evenementen en in de horeca loopt het storm bij de vaccinatiebussen, volgens de GGD.