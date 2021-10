Ruim 31.000 snelheidsduivels bekeurd op Arnhemse Pleijroute; bekijk hier hoe de flitspaal in jouw buurt het doet

Dat blijkt uit gegevens van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, verantwoordelijk voor de trajectcontroles in Nederland. Iedere vier maanden brengt dit parket nieuwe cijfers naar buiten.



Dit keer gaat het om de periode mei tot en met augustus. In deze lijst neemt de trajectcontrole op de Pleijroute (N325) opnieuw een plek in de landelijke top tien in: de achtste plaats. De A2 tussen Amsterdam en Utrecht blijft met ruim 216.000 boetes de absolute ‘topper van Nederland’. Als we alleen naar provinciale wegen kijken, staat de N325 wel op nummer één.



En dat terwijl de trajectcontrole op de Pleijroute er nog geen jaar is. De installatie staat sinds half november aan. De provincie Gelderland hoopte er de gemiddeld snelheid mee omlaag te brengen.



Dat lijkt te lukken, liet een provinciewoordvoerder eerder al weten. Drie jaar geleden reed 36 procent van de bestuurders sneller dan de toegestane 80 kilometer per uur, begin van dit jaar lag dat percentage nog op 15.

Flitspalen

De N325, waar zo’n 80.000 voertuigen per dag rijden, is niet alleen de drukste provinciale weg van Gelderland. Het is ook één van de twee Gelderse plekken met trajectcontrole: de andere is in Brummen. Dat wil niet zeggen dat er in al die andere plaatsen in de provincie de afgelopen tijd geen boetes zijn uitgedeeld.



De flitspalen konden er ook wat van. Vooral die in Putten, de nummer één van Gelderland: daar gingen van mei tot september bijna 12.000 hardrijders op de bon. De flitser - voor de kenners de ‘3630' - langs de N310 in Ede behaalde met 9113 boetes plek twee in de top 10.

Nijmegen

De Nijmeegse flitspaal die het hoogst in de lijst is terug te vinden is die aan de Energieweg, en dan in de richting van het Industrieplein. Daar werden afgelopen zomer 4.345 hardrijders bekeurd. De paal aan dezelfde weg, maar die net de andere kant op staat, wist ook de nodige snelheidsduivels vast te leggen: 3.225.



In Arnhem deelde de flitser die langs de Batavierenweg en ter hoogte van de Eldenseweg staat, de meeste bekeuringen uit. Namelijk 2701, maar niet alleen voor te hardrijden. Er waren er ook 33 voor bestuurders die het rode verkeerslicht negeerden.

Ruim 2,5 miljoen boetes

In heel Nederland werden er mei, juni, juli en augustus ruim 2,5 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor te hard rijden. Ter vergelijking in dezelfde periode een jaar eerder waren dat er iets meer dan 2,2 miljoen. Opvallend is dat het aantal boetes voor niet handsfree bellen wel afnam: van bijna 59.000 naar ruim 47.000.

