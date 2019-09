Ruim 400 mensen lopen klimaatmars door Arnhems centrum

Daar sprak Human Rights-jurist en Ombudspersoon Toekomstige Generaties Jan van de Venis de menigte toe. Hij begon met een aantal slogans. ,,Why do we bother?’’, riep hij. ,,Because we are destroying our mother.’’ Dat werd vervolgens door de menigte luid gescandeerd.



De klimaatmars in Arnhem werd door Anne-Marie Pronk georganiseerd in opdracht van het Museum Arnhem om mensen die niet naar Den Haag kunnen de mogelijkheid te geven hun stem te laten horen. Daar wordt vandaag gedemonstreerd. Die mars trok meer dan 25.000 mensen.



In Arnhem liepen veel kinderen mee.