Ruim 5,8 miljoen mensen zien hoe vier jonge eendjes in nood met een dienblad uit de Jansbeek worden geschept

Rijst (ja, écht) groeit in Arnhems park als deel van Indone­sisch monument: ‘Het levert geen bord nasi op’

Wie door zijn wimpers kijkt, waant zich in het Arnhemse park Sacré Coeur even in Indonesië. Een viertal ‘sawa’s’ oftewel rijstvelden staan daar zaterdag vol met rijstplantjes. De Italiaanse risottorijst - tropische varianten redden het hier niet - maakt deel uit van het Indonesisch monument.