Ruimte voor 400 woningen in Stadsblokken en Meinerswijk

ARNHEM - KondorWessels Projecten kan circa 400 woningen bouwen in Stadsblokken en Meinerswijk. Dat staat in het bestemmingsplan voor de Arnhemse stadspolder dat binnen enkele weken ter inzage wordt gelegd. Het leeuwendeel van de huizen, zo'n 80 procent, is gepland op Stadsblokken.

Het aantal woningen is hoger dan de getallen die tot dusverre werden genoemd. Het maximale bouwvolume in het gebied in Arnhem-Zuid maakte de bouw van ongeveer 250 grote tot 350 kleine woningen mogelijk, was de berekening. Overigens is het getal van 400 niet exact. Het is meer een leidraad. ,,Het kunnen ook 410 of 390 huizen worden”, licht een woordvoerder van de gemeente toe.

Woningbouw in het Arnhemse uiterwaardenpark is al jaren een heet hangijzer. De ideeën van KondorWessels Projecten (grootgrondbezitter in het gebied) om huizen te realiseren, leidden tot fel protest en mondden uiteindelijk uit in een referendum, aangezwengeld door tegenstanders. Eind 2016 sprak een meerderheid van de stemmers zich uit vóór het plan ‘De Eilanden 2.0’.

Sociale huur

In het bestemmingsplan, dat eerder deze week de goedkeuring kreeg van het college van burgemeester en wethouders, is vastgelegd dat een kwart van de woningen die worden gebouwd in de categorie sociale huur en betaalbare koop valt. Die huizen staan op Stadsblokken. In Meinerswijk komt, op het toekomstige Meinerseiland, vooral duurdere villabebouwing.

De woningen komen op drie plekken, ‘verslonsde gebieden’, aldus de gemeente; het huidige bedrijventerrein in Meinerswijk (de vroegere steenfabriek van Ariëns) en op Stadsblokken op het voormalige terrein van de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) en de Haven van Van Workum. Daar is ook ruimte voor recreatie en bedrijvigheid. De woongebieden worden autoluw. De automobilist is er ‘te gast’.

Duurzaam

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat KondorWessels Projecten 130 hectare groen aan de gemeente Arnhem om niet overdraagt. Gevoegd bij het deel van het gebied dat al in handen is van de overheid ontstaat daarmee een aaneengesloten natuurgebied van zo'n 300 hectare, met stranden en bossen en recreatiemogelijkheden zoals zwem- en vaarwater.

Onderdeel van de plannen is ook een duurzaam evenemententerrein op Stadsblokken. Daar wordt riolering aangelegd en er komen aansluitingen voor krachtstroom. De nevengeul die van bedrijventerrein Meinerswijk ‘Meinerseiland’ gaat maken, draagt bij aan de verlaging van de waterstand in de Nederrijn, om problemen bij hoge waterstanden te voorkomen.

Het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk is nog niet in te zien. Dat gebeurt over enkele weken. Dan worden ook de stukken voor diverse benodigde vergunning ter inzage gelegd. Vanaf dat moment hebben Arnhemmers zes weken de tijd om hun mening erover te geven. Onder meer Milieudefensie Arnhem (fel tegen woningbouw in het gebied) heeft al aangekondigd de plannen aan te zullen vechten tot aan de Raad van State in Den Haag.