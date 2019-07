Run op kaarten gevecht Verhoeven en Hari in GelreDome: bijna alle goedkopere tickets verkocht

Focus Filmthea­ter Arnhem in eerste vijf maanden 2019 uit de rode cijfers

7:30 ARNHEM - Focus Filmtheater Arnhem is er in de eerste vijf maanden van dit jaar in geslaagd uit de rode cijfers te komen. Het behaalde in die periode een winst van ruim 13.000 euro. Wethouder Hans de Vroomen schrijft dat aan de gemeenteraad.