Run op kaarten voor Airborne-wedstrijd Vitesse: ‘Lijkt wel topper’

Een zevental tribunevakken is inmiddels al uitverkocht, zegt de woordvoerder. Andere zijn al bijna vol. Dat komt waarschijnlijk mede door de symbolische, lage prijs van 7,50 euro voor een kaartje. Kinderen betalen slechts de helft van het actietarief, mogelijk gemaakt door de Arnhemse hoofdsponsors Koninklijke Burgers’ Zoo en Nederlands Openluchtmuseum. Vitesse speelt zaterdag in het uit-tenue, in de Airborne-kleuren maroon en lichtblauw.



De Airborne-wedstrijd is in Arnhem inmiddels een begrip. De eerste was, op initiatief van de Supportersvereniging Vitesse (SV), in 2007. In het kader van 75 jaar slag om Arnhem pakken SV en club groots uit. Er is een megaspandoek gemaakt, leden van de Luchtmobiele Brigade gaan abseilen en in de rust treedt een Massed Pipes and Drumsband op met 100 spelers.