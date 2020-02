Run op ‘tafeltje voor twee’; restaurants in Arnhem tjokvol op Valentijnsdag

‘Radicali­se­ring begint al op kinderdag­ver­blij­ven’: Marcouch slaat alarm over salafisten

13 februari ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch maakt zich grote zorgen over de groeiende invloed van salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, in Nederland. Dat zei hij donderdag op een congres over radicalisering in Arnhem.