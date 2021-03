Runden Wageninger en duo uit Arnhem een groot drugslab in Drenthe? ‘Ik sliep er alleen maar’

Koninklij­ke felicita­tie voor Melvin (35) in videoge­sprek met Máxima: ‘Wil­lem-Alexan­der heeft een goed woordje gedaan’

23 maart ARNHEM - Het was gisteren een bijzondere dag voor de 35-jarige Melvin Kolf uit Arnhem. De jongerenwerker en mede-oprichter van Presikhaaf University was jarig en kreeg in een videocall een persoonlijke felicitatie van koningin Máxima.