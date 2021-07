Rustige avond na maatregelen op zomerkermis: ‘Volgens mij zijn ze hier niet veel gewend’

video Als de kermis je leven is, ben je heel blij dat het feest weer gaat beginnen: ‘Dit is waarvoor we het doen’

1 juli ZEVENAAR - Een unicum voor Zevenaar: in 2020 had het de állerlaatste kermis van Nederland en nu is het een van de seizoenopeners. In de tussentijd leefden kermisexploitanten tussen hoop en vrees. ,,De laatste 8,5 maand voelde als één grote quarantaine.”