Rutger Groot Wassink is de man die de Arnhemse crisis namens GroenLinks moet oplossen

Linkervleugel

Groot Wassink (geboren in 1974 in Doetinchem) is sinds een jaar wethouder in Amsterdam. Eerder was hij fractievoorzitter in Amsterdam en werkte hij onder meer voor FNV en de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Hij wordt gerekend tot de linkervleugel van GroenLinks.



Fractievoorzitter Mark Coenders zegt in een persbericht: ‘We zijn blij dat Rutger Groot Wassink bereid is om - samen met Jan Markink - een verkenning te doen naar welke coalitie in het belang van de stad is. Rutger heeft veel politieke en bestuurlijke ervaring, die nodig is om deze lastige klus te klaren.’