Rutte eert overleden oud-commissaris Clemens Cornielje (63): ‘Hij blijft in mijn herinnering als een integer en aimabel mens’

updateClemens Cornielje is donderdagochtend op 63-jarige leeftijd overleden. Cornielje (VVD) was commissaris van de Koning(-in) in Gelderland van 2005 tot 2019. Hij was al lange tijd ziek.

In augustus 2005 werd Cornielje benoemd tot commissaris van de Koningin in Gelderland, als opvolger van Jan Kamminga. ,,Van meet af aan trad hij op als boegbeeld van de provincie, waarbij hij zijn liefde voor Gelderland en de natuur nooit onder stoelen of banken stak", schrijft de provincie Gelderland in een persverklaring.

Van 1983 tot 2005 was het Binnenhof Cornieljes werkterrein. Eerst als politiek adviseur, later als hoofd voorlichting van de VVD-fractie. In 1994 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer.

Inmiddels stromen de condoleances voor Cornielje binnen. Premier Mark Rutte, partijgenoot van de oud-commissaris schrijft via twitter: ,,Bedroefd door het overlijden van Clemens Cornielje. Een volbloed liberaal die stond voor de individuele keuzevrijheid en een geliefd bestuurder is niet meer. Hij blijft in mijn herinnering als een integer en aimabel mens. Sterkte voor alle nabestaanden.”

,,Hij was een aimabel man maar kon ook scherp optreden als de situatie er om vroeg”, aldus de verklaring van de provincie Gelderland. ,,Hij maakte zich sterk voor gelijke rechten voor iedereen. Mogen zijn wie je bent en houden van wie je wilt; dat moest mogelijk zijn voor iedereen.”

Gevecht tegen kanker

In 2010 werd bij hem een kwaadaardige tumor ontdekt. Cornielje bleef echter lang doorwerken, hij onderging ook een behandeling met experimentele medicijnen. Tot begin 2019 commissaris. Toen vond hij het tijd worden om plaats te maken voor een opvolger die dan al ingewerkt kon zijn als er na de verkiezingen van dat jaar een nieuw college van GS zou aantreden. Dat werd huidig commissaris John Berends.

Vanaf vrijdag 18 maart 2022 is er de mogelijkheid om het condoleanceregister te tekenen van de provincie Gelderland. Dat kan digitaal op onze website en fysiek in de Binnenhof van het Huis der Provincie in Arnhem. John Berends zal tijdens de eerstvolgende Statenvergadering, op 6 april 2022, een In Memoriam uitspreken.

‘Toch onverwacht’

,,Ook al weet je dat het jaren op en af ging met zijn gezondheid. Het nieuws van zijn overlijden komt toch nog onverwacht”, zegt de Gelderse gedeputeerde en partijgenoot Jan Markink, ,,Ik werd gebeld door zijn partner dat Clemens in de ochtend was overleden. Ik herinner me hem als een zeer warm mens. Hij was altijd begaan en betrokken bij anderen. De burgemeesters in Gelderland die met hem werkten kunnen dat zeker beamen. Hij gaf mensen veel ruimte, maar als het moest wist hij in de Staten zeker grenzen te stellen.”

Onderwijs

Cornielje werd in 1958 als Clemens Gerard Antoon Cornielje geboren in Lobith. Zijn vader Jozef Cornielje is dan burgemeester van de inmiddels opgeheven gemeente Angerlo.

Na de havo in Zevenaar wil Cornielje het onderwijs in. Hij volgt in Nijmegen de opleiding voor leraar biologie en wiskunde. Ook wordt hij politiek actief: hij sluit zich aan bij de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

In 1983 wordt hij medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Van 1994 tot 2005 zit Cornielje zelf in de Tweede Kamer. Hij ontwikkelt zich in Den Haag tot onderwijsspecialist.

Zowel in 2002 als in 2003 is hij in de race om staatssecretaris van Onderwijs te worden, maar beide keren wordt hij gepasseerd. In augustus 2005 wordt hij benoemd tot commissaris van de Koningin in Gelderland.

Cornielje had een relatie met Bertil Niehoff. Over zijn homoseksualiteit was hij altijd zeer open. Hij maakte zich vaak ook sterk gemaakt voor gelijke rechten voor homoseksuelen.