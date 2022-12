Ruttes slavernijexcuses hakken er bij Arnhemse nazaten slachtoffers hard in: ‘Wat je steelt moet je teruggeven’

Zware machines veranderen Janspark in hartje Arnhem tijdelijk in zandvlakte, extra bomen op komst

ARNHEM - De mythologische beelden en fonteinen staan nog overeind, maar de rest van het Janspark in Arnhem is op dit moment een donkerbruine zandvlakte met veel bandensporen. De gemeente belooft dat het park in het centrum een nóg groener karakter krijgt dan het al had.

16 december