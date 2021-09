Ruzie over geld aanleiding dodelijke steekpartij

Een ruzie over onder meer geld is de mogelijke aanleiding voor dodelijke steekpartij in de woning aan de Van Galenstraat in Arnhem. Dat laat de advocaat van de 28-jarige verdachte weten. Hierbij kwam de 25-jarige bewoner om het leven. De verdachte blijft negentig dagen langer in voorarrest.

Op zaterdagmorgen 28 augustus kreeg de politie een melding van een geweldsincident in een rijtjeshuis in de wijk Presikhaaf. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen de agenten een zwaargewonde man aan. In de woning heeft medisch personeel van de traumahelikopter en de ambulance het slachtoffer behandeld. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij korte tijd later is overleden.

Er was ruzie over geld

Behalve het slachtoffer was ook de verdachte in de woning aanwezig. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft voorlopig in hechtenis tot zijn strafzaak. ,,Hij heeft verklaard dat er sprake was van een ruzie tussen hem en het slachtoffer. Die ging over geld en andere zaken’’, zegt advocaat Richard Baggen.

Volgens Baggen is er sprake van zelfverdediging. ,,Ik heb aangevoerd dat sprake was van noodweer dan wel noodweerexces. In dat kader volgt nader onderzoek. Meer informatie kan ik nu helaas niet geven’’, aldus de raadsman.

Jaar na gewelddadige dood Naomi

Het was dat weekend in augustus het tweede steekincident in de wijk Presikhaaf. De incidenten hadden niets met elkaar te maken. Bewoners van de wijk maken zich zorgen over de teloorgang van de Arnhemse wijk. Op bijna dezelfde dag een jaar geleden werd in de Florizstraat, een straat naast de Van Galenstraat, de 35-jarige Naomi, met schoten om het leven gebracht.