Salaheddine (14) bezoekt Vitessestadion met populaire youtuber: 'Waar is het gras?'

"Vitesse is een mooie club", zegt Salaheddine Masrour (14). De jongen, die het syndroom van Down heeft, spendeerde een dag in Arnhem met de razendpopulaire youtuber én kampioen straatvoetbal Soufiane Touzani (36). "Een magische dag", aldus Soufiane in zijn bijbehorende YouTubevideo.

De twee begonnen in het GelreDome. Salaheddine tekende er een ‘spelerscontract’, kreeg een rondleiding en oefende met vloggen. Bovendien veranderde hij in een ‘legendarische kickbokser’, maar niet vóórdat hij zijn Feyenoordshirt verruilde voor een ‘geel-swert’ tenue. ”We zijn in Arnhem, vriend,” aldus de bokstrainer Julio van Riverside Sports in Kronenburg.

‘Wat is dit voor club?’

Eenmaal op het veld in het Vitessestadion is de jongen verbaasd: ”Wat is dit voor voetbalclub? Waar is het gras?” Soufiane legt uit dat het gras soms plaatsmaakt voor vloerplaten. ”Als er concerten zijn zie je dit.” Salaheddine denkt dat hij een grapje maakt, maar na een uitleg over dat zowel artiesten als voetballers van het stadion gebruikmaken, is hij overtuigd.

Op bezoek bij echtpaar Neijs

Salaheddine en Soufiane combineerden hun bezoek aan Vitesse met een verrassing voor een echtpaar in verpleeghuis Eldenstaete. De twee verrasten Dinie en Hans Neijs met bloemen en Vitesseshirts met hun naam erop. ”Het echtpaar is al hun hele leven groot fan van Vitesse en we willen wat moois achterlaten. Ze zien er nu helemaal vrolijk uit!” Ben je benieuwd hoe het eraan toe ging? Hieronder bekijk je de video over Salaheddine en Soufiane in Arnhem.

