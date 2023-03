Samen de stad wat mooier maken: dit kun je doen met NLdoet in Arnhem

indebuurt.nlJe samen inzetten via Arnhemse initiatieven: dat is NLdoet in een notendop. Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is de grote vrijwilligersactie terug en zijn ook in Arnhem verschillende acties.

Roep je buurman erbij en stroop de mouwen op om Arnhem nog wat mooier te maken! Wat dacht je van het verven van de buitenkant van de blokhut of het vervangen van de ondervloer van Scouting SVB/Kastanjegroep? Samen zorg je ervoor dat Arnhem er net wat fraaier uitziet.

Handen uit de mouwen tijdens NLdoet

NLdoet is een jaarlijks terugkerende actie in heel Nederland en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NLdoet zijn er honderden initiatieven waarbij de hulp van vrijwilligers wordt ingeschakeld. Het gaat meestal om kleinere klussen, zoals het schoonmaken van een park of het schilderen van een muurtje. De actiedagen worden traditiegetrouw geopend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die zelf ook meedoen. Waar ze dit keer naartoe gaan, is nog niet bekend.

Arnhemmers aan de slag

Op de website van NLdoet zie je welke activiteiten in Arnhem zijn. In heel de stad zijn tot nu toe tien activiteiten, zoals de klusdag Hof van West en de parkwegdag bij de Steenen Camer. Je kunt je in je eentje aanmelden voor de activiteiten, maar ook samen met je familie, vrienden of buurtgenoten aan de slag gaan.

Een eigen activiteit aanmelden

Misschien spot jij ook wel een klusje dat opgepakt moet worden in Arnhem. Dan kun je die activiteit aanmelden via deze link. Het moet uiteraard wel een klusje zijn waar veel Arnhemmers baat bij hebben.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!