‘Samen voor Gelderland’: Nieuwe coalitie investeert 650 miljoen, belastingen omlaag

De SGP gaat, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen onderdeel uitmaken van de coalitie. Het akkoord is ondertekend door de vijf overige partijen: VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, en ChristenUnie. Met de SGP is afgesproken dat ze de komende bestuursperiode een soort gedoogsteun gaan geven. De partij wilde bij ‘voor haar ideologische kwesties’ een eigen afweging kunnen blijven maken.



Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden. De VVD levert er twee, Markink en Christianne van der Wal, nu landelijk partijvoorzitter van de VVD en wethouder in Harderwijk. Het CDA heeft er één, Peter Drenth. Voor de PvdA wordt Peter Kerris gedeputeerde, voor GroenLinks is dat Jan van der Meer. De ChristenUnie schuift Peter van ’t Hoog naar voren.



Markink en Van der Wal gaan over algemeen bestuur, financiën, en economie. Drenth krijgt landbouw, GroenLinks ontfermt zich, niet verrassend, over klimaat, energie en milieu. De PvdA houdt de portefeuille wonen en de ChristenUnie wordt verantwoordelijk voor leefbaarheid, recreatie en toerisme, en ondermijning.