Sami (11) opent samen met loco-burgemeester de Zomerschool in Arnhem: ‘Tuurlijk lukt mij dat’

Met Video Free Your Mind is de eerste 5.000 kaarten voor 2023 al kwijt: ‘Early bird-tic­kets binnen minuut weg’

ARNHEM - Het moest de ‘beste en grootste editie ooit’ worden van Free Your Mind. En blijkbaar is de uitverkochte editie 2022 van het Arnhemse dancefestival in de smaak gevallen. Want de eerste vijfduizend kaarten voor volgend jaar gingen al over de toonbank. ,,De early bird-tickets waren binnen een minuut uitverkocht”, meldt de organisatie.

11:45