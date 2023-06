Sasha (20) uit Arnhem is in de race voor Beste Treinomroeper: ‘Ik speel graag met mijn stem’

D66 Rheden zet raadslid om raadselach­ti­ge reden uit fractie: ‘Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan’

Heibel bij D66 in Rheden. Raadslid Rosanna Huertas Mulckhuyse behoort sinds vrijdagavond niet meer tot de lokale fractie, zo staat in een persbericht. De andere Rhedense raadsleden van D66 zouden ‘unaniem’ geen vertrouwen meer hebben in een langere samenwerking. Huertas Mulckhuyse zelf belooft later nog met een reactie te komen.