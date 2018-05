Scalabor uit Arnhem hekelt 'lage lonen' bij snoepfabrikant Look-O-Look

School 'tevreden' over van fraude verdachte invaldo­cent uit Arnhem

8:17 ARNHEM/ ZUTPHEN - Scholengroep GelderVeste ziet er geen bezwaar in dat een invaldocent op de Prins Clausschool in Zutphen verdacht wordt van grootschalige fraude op een basisschool in Arnhem. Dat laat de voorzitter van de scholengroep, Frans Laarakker, weten in een schriftelijke verklaring.