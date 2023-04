Scanauto blijft door Arnhem rijden, ook al bezorgt die gehandicapten onterecht een boete

Toegang tot Winkelcen­trum Kronenburg weken geblok­keerd, drukke kruising gaat op slot

Bezoekers van Kronenburg moeten vanaf maandag rekening houden met hinder. De Kronenburgsingel is bij de hoofdingang van het winkelcentrum in Arnhem-Zuid tot en met 21 mei gestremd. Ook bewoners van de wijken Vredenburg en Holthuizen krijgen ermee te maken. Een voor hen belangrijke in- en uitvalsroute gaat op slot.