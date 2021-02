Schaakgrootmeester Jan Timman geniet van zijn opvolger Jorden van Foreest

ARNHEM - Jan Timman heeft genoten van het Tata Steel Chess Tournament, dat in Jorden van Foreest een sensationele overwinnaar kende. ,,Het was erg spannend. Ook erg interessant. Jorden verdiende wel om te winnen”, zegt een nagenietende 69-jarige schaakgrootmeester.

Timman, woonachtig in Arnhem en alweer 13 jaar professioneel spelend voor Schaakclub Wageningen, volgde alle ronden van zijn opvolgers met bijzondere belangstelling. Zelf was hij 33 jaar toen hij in 1985 het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee won. Hij was daarmee de laatste Nederlander.

Voelt hij zich nu onttroond? Hij schiet in de lach. ,,Haha nee. Mijn overwinning in 1985 was een uitstekende overwinning. Maar ik heb zoveel toernooien gewonnen. Maar inderdaad fijn dat eindelijk weer eens een Nederlander heeft gewonnen.’’

Netflix

Door de Netflix-serie The Queen’s Gambit wint schaken aan populariteit. Geweldig dat jonge schakers als Van Foreest en Giri zich zo goed profileerden in de meestergroep in Wijk aan Zee, vindt hij. ,,Dat kan het schaken een enorme stimulans geven.’’

Vooraf zei Timman, die in 1993 de wereldtitel aan Garri Kasparov moest laten, in Van Foreest een top 20-speler te zien, geen speler van absoluut wereldniveau. Daar komt hij nu van terug. ,,Als hij meer ervaring krijgt op wereldniveau... Door deze winst wordt het extra interessant hoe Van Foreest zich gaat ontwikkelen. Zelf is hij bescheiden, maar hij kan zeker groeien. Hij is heel goed voorbereid, hij weet precies wat hij doet.’’

Van Foreest besliste het toernooi tegen Anish Giri middels een Armageddon-spel, waarbij spelers heel snel moeten zetten. Voor Timman hebben Giri en Van Foreest beiden gewonnen, zoals hij in 1981 de winst deelde met Genna Sosonko. ,,Ik heb heel vaak van die vluggertjes gespeeld. Maar eigenlijk kun je net zo goed een dobbelsteen opgooien. Dat zenuwachtige gedoe heeft niet veel met schaken van doen. Penalty’s? Nou een penalty zit toch dichter bij voetbal dan zo’n Armageddon bij schaken.’’

