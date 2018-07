Schaars geklede man bekogelt ambulance met steen in Arnhem

video Burgers' Zoo hoopt dat nieuwe Schotse beer beter fokt dan vertrokken voorganger

11:53 ARNHEM - De Maleise beren van Burgers' Zoo kampen met een voortplantingsprobleem. Beide berinnen van het Arnhemse dierenpark zijn al op leeftijd. Bovendien is één van de dieren onvruchtbaar en bedraagt de kans op een succesvolle dracht bij de ander ongeveer 50 procent. De hoop van Burgers' Zoo is nu gevestigd op een 'bewezen fokman', die binnenkort overkomt van de dierentuin in het Schotse Edinburgh.