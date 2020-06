Schapenhouder krijgt geld voor bescherming tegen wolf: Gelderland trekt ruim een miljoen uit

Tentoon­stel­ling over spullen met verhalen in Museum het Valkhof: ‘Ze zeggen iets over onszelf’

12:01 NIJMEGEN - Een schilder die gefascineerd is door spullen en een ontwerper wiens spullen in musea staan. Erik Mattijssen en Ineke Hans hebben samen een tentoonstelling gemaakt voor Museum Het Valkhof in Nijmegen over het leven van voorwerpen.