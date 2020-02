‘Schatzoeken’ is begonnen in Arnhem: populaire keten TK Maxx open in voormalige V&D

‘Producten waren ergens over’

Kleding, cosmetica, sieraden, woonaccessoires en speelgoed zijn tot 60 procent afgeprijsd. Niet omdat ze uit oudere collecties komen of een fabricage fout hebben zoals bij een outletzaak, maar omdat ze ‘slim’ zijn ingekocht.



,,Onze producten komen van restvoorraden, of uit geannuleerde bestellingen van ketens. Het zijn producten die ergens over waren.’’



En zo kan het gebeuren dat een ZARA-jas die nu ook nog in de ZARA verkrijgbaar is, voor een flink verlaagde prijs in dit warenhuis verkrijgbaar is. Maar dan niet structureel en niet in alle maten. ,,Schatzoeken dus’’, zegt de kersverse medewerker van TK Maxx Arnhem.