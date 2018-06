Scheldwoorden dringen door in dichte politiewagen

Kamervra­gen over Turks Festival

16 juni ARNHEM - SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil van minister Koolmees van Sociale Zaken weten hoe hij denkt over het Turks Festival dat binnenkort wordt gehouden in Park Presikhaaf. Volgens Van Dijk is het geen onschuldig cultureel en muzikaal evenement maar een manifestatie van extreem rechtse groeperingen zoals de Grijze Wolven. Hij vraag de minister of het acceptabel is als die groep zich manifesteert.