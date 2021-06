Scheuren met een crazy kart is de nieuwste attractie in de Arnhemse Koepelgevangenis

Huiswerk maken op parelwitte stranden: scholier Saartje (15) vertrekt voor een halfjaar naar de Cariben

8 juni Huiswerk maken op een schip in de Caribische Zee, zelf toetsen inplannen en expedities over de witte stranden van Panama: voor de 15-jarige Saartje Corbeek uit Oosterbeek wordt die droom over een paar maanden werkelijkheid. Ze doet mee aan het leerprogramma ‘School at Sea’, oftewel: Saar at Sea.