Schietpartij in Arnhem, veegwagen wist mogelijk sporen

Arnhem loopt warm voor ijzig koude Konings­nacht: 'Denk aan jas, sjaal en muts'

Arnhem bruist al dagen in de aanloop naar een van de grootste Oranjefeesten van het land. Overal in de binnenstad wordt hard gewerkt in aanloop naar Koningsnacht en -dag. De organisatie hoopt dat óók de bezoekers zich goed voorbereiden. Met name voor woensdagavond.