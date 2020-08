Schietpartij in Arnhemse wijk Presikhaaf, vrouw gewond naar ziekenhuis

Update | VideoARNHEM - Aan de Floriszstraat in de wijk Presikhaaf in Arnhem is vanavond een schietincident geweest. Een vrouw is het slachtoffer geworden van het incident. Zij is, mogelijk met ernstige verwondingen, afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer woont in een flatwoning in de straat. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter is voortvluchtig.

Incident in relationele sfeer

Volgens omstanders woont de vrouw op de derde etage van de flat. De politie kwam af op een melding uit de buurt. Een omwonende hoorde ‘lawaai’ en dacht dat er een hevige ruzie aan de gang was. Vervolgens alarmeerde deze buurtbewoner de politie.

De politie rukte met veel agenten uit. Ook is de brandweer met een hoogwerker naar de woning toe gegaan om haar uit haar huis te halen. Vervolgens is de vrouw met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Het zou gaan om een incident in de relationele sfeer. Er is nog niemand opgepakt.

De omgeving van de flat is ruim afgezet. Er is veel politie op de been. De twee dochters van de vrouw zijn opgevangen door een wijkbewoner.

Volledig scherm De politie in een appartementengebouw aan de Floriszsstraat in Arnhem na de melding van een schietincident. © Jean-Marc Regelink / Persbureau Heitink

Tweede schietpartij in korte tijd

Hulpdiensten, waaronder een mobiel medisch team per traumaheli, waren kort voor 19.30 uur uitgerukt na de melding. De politieheli cirkelde uren na de schietpartij nog rond in de omgeving.

Het is de tweede schietpartij in korte tijd in Arnhem. Vrijdag raakte een 28-jarige man uit Arnhem gewond bij een incident in de Steenstraat in de binnenstad. Ook waren er vorige week verschillende zware mishandelingen in de stad.

Volledig scherm De Floriszstraat is afgezet vanwege het schietincident. © DG

Volledig scherm Hulpdiensten halen de vrouw uit de flatwoning in de Floriszstraat. © Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

Volledig scherm De hulpdiensten ter plaatse aan de Floriszstraat. © DG