Schietpartij in Utrecht werpt schaduw over Arnhemse pensioenstaking: ‘Actie voeren zou heel ongepast zijn’

Ben Hoogendam, bestuurder van vakbond CNV, heeft eerder op de dag nog veel zin in het pensioenprotest op de Markt in Arnhem, pal voor het provinciehuis. ,,Maar nu helemaal niet meer’’, zegt hij ontgoocheld.



Het is zojuist bekend geworden dat de stakingsactie van de vakbonden FNV, CNV en VCP sterk wordt ingekort vanwege de schietpartij in een tram in Utrecht, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Na een korte toespraak en een lichte lunch keren honderden stakers huiswaarts. Hesjes verdwijnen in grote trolleys, vlaggen in een hoek tegen een hekwerk.



Hoogendam vindt het besluit de staking grotendeels af te blazen ‘niet meer dan terecht’. ,,Wat in Utrecht is gebeurd, is van een veel grotere orde. Het zou heel ongepast zijn actie te voeren. Ik denk dat we nu vooral ons ‘menszijn’ moeten vieren en dat dat eventjes wat zwaarder weegt dan al die belangrijke dingen waar wij normaal gesproken ook voor opkomen.’’