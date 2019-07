Schietpartij na ripdeal in Arnhem: nu ook laatste verdachte opgepakt

video Dit zijn de troeven van Arnhem om het Songfesti­val binnen te halen

16:37 ARNHEM/ HILVERSUM - Arnhem, de stad die om historische redenen weet wat er bij komt kijken om in vrijheid uit je dak te kunnen gaan op een liedjesfeest, is in meerdere opzichten de perfecte locatie voor het Eurovisie Songfestival van 2020. Welke troeven hebben zij in handen om iedereen te overtuigen? Wij zetten er vijf op een rijtje.