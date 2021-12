Schijnwerpers te zien boven Arnhem, dit is waarom

ARNHEM - Tot kilometers in de omtrek zijn de vier enorme lichtbundels te zien in Arnhem. Het lijkt een baken voor een grote houseparty of ander massa-evenement, maar niets is minder waar. De bundels komen samen op het dak van ziekenhuis Rijnstate, als hart onder de riem voor personeel en patiënten, aangeboden door het Rijnstate Vriendenfonds.

Niet alleen de lichtbundels, maar de hele voorgevel van het ziekenhuis heeft een paars en blauw kleurtje gekregen, de kleuren van Rijnstate. Op de gekleurde gevel staan verlichte gelukswensen voor patiënten en medewerkers van het Arnhemse hospitaal.

Weer een heftige periode

,,We zitten wederom in een heftige periode, met hoge besmettingscijfers en een hoge bezettingsgraad in het ziekenhuis. Ondanks dat ook bij onze medewerkers de vermoeidheid toeslaat, zien we dat iedereen de schouders eronder zet en zich volledig inzet om de beste zorg te leveren", aldus voorzitter Wim van Harten van de Raad van Bestuur van Rijnstate in een bericht op de site van het ziekenhuis.

Quote Ondanks dat ook bij onze medewer­kers de vermoeid­heid toeslaat, zien we dat iedereen de schouders eronder zet en zich volledig inzet om de beste zorg te leveren. Voorzitter Wim van Harten van de Raad van Bestuur van Rijnstate

Hij wijst er voorts op dat de zorg die in het ziekenhuis wordt geleverd niet vanzelfsprekend is. Van Harten: ,,De verlichte gevel is een eerbetoon aan onze medewerkers en het werk dat zij, ongeacht de zware omstandigheden en ongeacht het feit of het nu kerst is of niet, verrichten.”

‘Schenk een hartje’

De verlichting van de gevel en de lichtbundels verschijnen in de periode dat het kabinet een lockdown aankondigt om de druk op de zorg te verminderen. Om de zorgmedewerkers en patiënten extra te ondersteunen kan iedereen in Arnhem en wijde omgeving meedoen aan de actie ‘Schenk een hartje'.



Op de website van Rijnstate Vriendenfonds kunnen mensen een hartje schenken voor patiënten en zorgpersoneel en een bericht plaatsen op de Wall of Wishes.



Met de donaties zullen ook projecten en onderzoeken binnen Rijnstate worden gerealiseerd. Volgens Jolande van der Kemp, manager Fondsenwerving Rijnstate Vriendenfonds, stromen de eerste donaties al binnen.