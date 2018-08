Arnhemmer verdacht van prostitueren tienermeisjes (13 en 15) hoort cel eisen

Rolstoel­bus gestolen uit Arnhem: 'Breng hem terug, dan hebben we het nergens meer over'

15:07 ARNHEM - Jitty Spel zit noodgedwongen thuis in Arnhem. In de nacht van maandag op dinsdag is haar rolstoelbus gestolen en nu kan ze praktisch nergens meer heen. ,,Ze hebben me mijn vrijheid ontnomen.’’