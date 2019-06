Schimmige kinderopvang uit Apeldoorn in opspraak: ‘Onveilig, vies en ongezond’

VIDEOGevaarlijke situaties voor kinderen, tienduizenden euro’s aan dwangsommen, illegale buitenschoolse opvang, vestigingen die op last van de gemeente acuut op slot gaan. Kinderopvangorganisatie Kidsplus uit Apeldoorn – met 27 locaties, onder meer in Arnhem en Veenendaal – zit in de problemen. Wat is er aan de hand? ,,Bij Kidsplus wordt structureel gerotzooid. Dat moet je niet laten dooretteren tot het echt misgaat.”

Aan de rand van een bosrijke villawijk in Bilthoven staat een Montessorischool. Het is zo’n typisch jaren 20 schoolgebouw: donkere baksteen, oranje dakpannen, grote raampartijen met houten kozijnen. Sfeervol en karakteristiek. Een florerende school voor kinderen met welgestelde ouders. In de lokalen van de gelijknamige kinderopvang is het de afgelopen jaren vooral kommer en kwel. Het kinderdagverblijf, onderdeel van het Apeldoornse Kidsplus, huurt de lokalen van de school en raakt steeds weer in opspraak.

Al sinds 2016 staat de opvang onder verscherpt toezicht van de gemeente De Bilt. Met regelmaat voert de GGD inspecties uit. Keer op keer worden ernstige tekortkomingen geconstateerd. Om verbeteringen af te dwingen legt de gemeente dwangsommen op, voor in totaal 45.500 euro. Slechts 9000 euro is betaald, de rest nog niet. ,,Deze week gaat de herinnering de deur uit”, zegt gemeentewoordvoerder Anna Fallon.

Begin april staat de GGD wederom op de stoep. Het inspectierapport is vernietigend. De opvang is ‘onveilig, vies en ongezond’. De waslijst aan gebreken is eindeloos.