Scholen in Arnhem trekken één lijn tegen drugsgebruik

‘Europese voorberei­ding’ Vitesse: alles staat in teken bekerclash met VVV

7:00 ARNHEM - Vitesse kiest voor een ‘Europese voorbereiding’ op de halve finale van de KNVB-beker. De Arnhemse club heeft de laatste training voor de clash met VVV-Venlo in GelreDome afgewerkt. De selectie gaat dinsdag ook een hotel in, om tot in detail op de kraker voorbereid te zijn.