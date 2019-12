Scholen in regio krijgen bijna 14 miljoen euro voor opleiden technici

Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob, gericht aan de Tweede Kamer.



Een samenwerkingsverband in Arnhem en omgeving krijgt het meeste geld toebedeeld in het verspreidingsgebied van De Gelderlander: 6,8 miljoen euro. Ook projecten in de buurt van Culemborg (3,2 miljoen), Zevenaar (1,8 miljoen) en Gennep (1,8 miljoen) ontvangen een flinke zak met centen.



Wat daar precies mee wordt gedaan, verschilt per samenwerkingsverband. Zo gebruikt het verband in de regio Arnhem een deel van de miljoenen om praktijklessen bij bedrijven te geven en techniekopleidingen bekender te maken onder basisscholieren, zegt Marieke Peppelman. Zij is de directeur van vmbo-scholen Het Westeraam in Elst en het Arnhemse Maarten van Rossum, die beide zijn aangesloten bij het initiatief.