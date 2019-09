School niet betrokken bij aanpak radicalisering

Na de arrestatie van zeven geradicaliseerde moslims vorig jaar september kreeg burgemeester Ahmed Marcouch vragen uit de raad over het functioneren van de aanpak van radicalisering. De onderzoekers waren over het algemeen tevreden over die Arnhemse aanpak. Vooral de terughoudendheid in het onderwijs baarde hen zorgen.



Ze hadden begrip voor de werkdruk van docenten, die te maken hebben met tal van andere maatschappelijke problemen. Begrip hadden ze niet voor de schoolbestuurders. ,,Zij willen niet dat hun school negatief in het nieuws komen. Ze zijn bang dat ouders dat zal afschrikken om hun kinderen naar die school te laten gaan". zei Douglas.