School 'tevreden' over van fraude verdachte invaldocent uit Arnhem

ARNHEM/ ZUTPHEN - Scholengroep GelderVeste ziet er geen bezwaar in dat een invaldocent op de Prins Clausschool in Zutphen verdacht wordt van grootschalige fraude op een basisschool in Arnhem. Dat laat de voorzitter van de scholengroep, Frans Laarakker, weten in een schriftelijke verklaring.

De invalkracht was eerder directeur van basisschool De Boomhut in Arnhem. Die school verdenkt hem er van ruim 60.000 euro achterover te hebben gedrukt, onder andere voor privédoeleinden, zo bleek deze week uit een brief die aan ouders van leerlingen van De Boomhut werd verstuurd.

De in Velp woonachtige verdachte is ook onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek.

Geschorst

In januari werd hij in Arnhem geschorst, vorige maand kreeg hij bij De Boomhut ontslag. Het bestuur van die school liet eerder al weten het bedrag te willen verhalen op de ex-werknemer, zoals het ook de kosten van het onderzoek van hem terug wil vorderen.

Na zijn vertrek in Arnhem, ging de verdachte aan de slag als tijdelijk docent op de Prins Clausschool in Zutphen, zo bevestigt Scholengroep GelderVeste. Dat is de koepel waaronder de Zutphense basisschool valt.

Tijdelijk

Voorzitter Frans Laarakker ziet geen probleem. ,,Wij hebben vragen ontvangen over een van de invalleerkrachten die bij ons werkzaam is. Wij zijn op de hoogte van het feit dat er op dit moment een gerechtelijk onderzoek tegen deze persoon loopt. Wij hebben besloten hem tijdelijk als leerkracht in te schakelen, omdat het onderwerp van het gerechtelijk onderzoek - zijn functioneren als financieel verantwoordelijk directeur - los staat van zijn functioneren als leerkracht’’, stelt hij in een reactie.

GelderVeste is tevreden over de invalkracht. ,,Zijn kwaliteit als leerkracht is onomstreden. Bovendien heeft hij ons direct in het begin op de hoogte gesteld van het onderzoek en is voor hem een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven.

Uitkomst afwachten

,,Tenslotte lijkt het ons moreel het meest juist om de uitkomst van het onderzoek af te wachten, voordat we ons op volgende stappen beraden.’’

Naar de handel en wandel van de oud-directeur loopt nog een strafrechtelijk onderzoek, maar Hoffmann Bedrijsrecherche heeft op verzoek van het Arnhemse schoolbestuur al naspeuringen gedaan.

Dat onderzoek wijst uit dat de directeur illegaal gebruik heeft gemaakt van twee rekeningen. Eén waarop het geld voor tussenschoolse opvang wordt gestort en de schoolrekening.

Privé-uitgaven

Hij zou geld voor zichzelf hebben gebruikt, maar óók voor de opvang bestemd geld hebben gebruikt voor andere schooluitgaven, zoals voor speeltoestellen op het schoolplein. Het bedrag dat hij voor privé-uitgaven heeft aangewend, is dat wat door het onderzoek is aangetoond.

Het is niet uit te sluiten is dat het schoolbestuur in werkelijkheid voor een nog hoger bedrag is gedupeerd.